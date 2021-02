Xiaomi lancera le Mi 11 en France le 8 février

Sa principale différence avec le Mi 11 ? Sa configuration photo, bien entendu. Avec quatre capteurs à son actif, le Mi 11 Pro pourrait atteindre un zoom numérique 120x. À ce jour, le maximum atteignable (sur le S21 Ultra notamment) est de 100x — et les résultats sont loin d'être exceptionnels. On reste curieux de la prouesse, mais on s'attend malgré tout à un gadget.

La recharge maximum autoriserait cette fois 120 W (toujours sans chargeur ?), et même 67 W sans-fil. On passerait d'ailleurs à une batterie de 5 000 mAh.

Quelques zones d'ombres que nous nous chargerons bien entendu de dissiper la semaine prochaine après la conférence de Xiaomi.