Plus de 400 000 précommandes pour le Xiaomi Mi 11 avant même qu'il soit officiellement dévoilé

Sur la page produit de JD.com, aucune image du smartphone mais seulement un visuel publicitaire annonçant la date la conférence de présentation. Pas non plus de « vrai » prix, le Mi 11 est pour l'instant affiché à 9 999 yuans (1 250 euros) en attendant que Xiaomi révèle le tarif de son nouveau flagship. Le site confirme en revanche quelques spécifications techniques, comme la présence du SoC Snapdragon 888 et le support de la 5G et du Wi-Fi 6.

Trois configurations devraient être disponibles selon les rumeurs : 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. Un Mi 11 Pro est également attendu. Pour rappel, Xiaomi a suivi le chemin d'Apple en retirant le chargeur de la boîte du smartphone, ce que Samsung va également faire avec ses S21.