Le Xiaomi Mi 11 officiellement dévoilé le 28 décembre, voici ce que l'on sait

Le Xiaomi Mi 11 a déjà fait l'objet de plusieurs rapports quant à ses spécifications techniques. Il sera vraisemblablement le premier smartphone équipé de la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888.

Au moins deux modèles sont attendus : le Mi 11 et le Mi 11 Pro. Ce dernier devrait faire basculer le fabricant encore un peu plus vers le premium en proposant des caractéristiques telles qu'un écran avec définition QHD+ 1440p avec taux de rafraîchissement 120 Hz, un capteur photo principal de 50 MP et un téléobjectif autorisant des zooms optiques.

Xiaomi aurait conçu un nouveau design de bloc photo à l'arrière des Mi 11 qui devraient également bénéficier de technologies de recharge plus rapides que leurs prédécesseurs.