Le Xiaomi Mi 10T Pro et son gros module photo 108 Mp se montre en photos

Enfin, les rumeurs prédisent la présence d’un Snapdragon 865, voire d’un Snapdragon 865 Plus au sein du smartphone. Un choix qui rendrait, de façon étonnante, ce smartphone plus performant que l’actuel haut de gamme Xiaomi représenté par le Mi 10 Pro. 8 Go de RAM et une énorme batterie de 5 000 mAh compléteront la configuration.

Nous ignorons encore à quelle date les Mi 10T et Mi 10T Pro seront lancés, ni s’ils seront disponibles dans l’Hexagone. Mais on ne se fait pas trop de soucis : l’an dernier, Xiaomi avait bel et bien sorti ses Mi 9T et Mi 9T Pro en France.