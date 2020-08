Xiaomi Mi 10 Ultra : une édition anniversaire qui veut "choquer le monde entier"

Un smartphone au zoom 120x

Comment s’intègrera le Mi 10 Ultra au catalogue Xiaomi ? En tirant son épingle du jeu du côté de la photo, et plus particulièrement des capacités à longue distance.

Le premier teaser publié par la marque ne laisse guère de place au doute. L’un des quatre capteurs habillant le dos du smartphone ressemble à un téléobjectif périscopique, lequel porte la mention « 120x ». On comprend dès lors que l’appareil devrait offrir une focale plus longue encore que tout ce que l’on a pu voir précédemment, notamment sur le Galaxy S20 Ultra et son zoom 100x.