À notre époque, lorsqu'un smartphone est officialisé, on n'a en général plus grand-chose à découvrir, à cause des fuites qui précèdent ces présentations. Et le Xiaomi 15 Pro ne fera pas exception, puisqu'un compte Weibo vient de poster une photo dans laquelle on voit l'appareil dans la main d'un cadre de l'entreprise.

Vous pouvez en effet observer dans la photo ci-dessous plusieurs employés du géant de la tech, avec, tout à gauche, le vice-président Wang Xiaoyan. Un vice-président qui tient dans sa main le nouveau haut de gamme de Xiaomi, que l'on repère grâce à son énorme module photo !