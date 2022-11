Xiaomi 13 Pro : le prochain flagship du chinois est beau, mais quel module photo !

Selon des rendus découverts par On Leaks et le site Zoutons, tout porte à croire que le Xiaomi 13 Pro devrait embarquer un module photo pour le moins imposant. La caméra selfie se veut très discrète à l’avant du smartphone, mais les capteurs présents à l’arrière présentent quant à eux une augmentation très sensible de leur taille en comparaison au Xiaomi 12 Pro. On y retrouvera plus précisément trois caméras logées dans un îlot plutôt massif ainsi que la présence d’un flash. En espérant à présent que ce gain de taille du côté de l'appareil photo entraîne une hausse des performances.