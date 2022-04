Test Xiaomi 12 Pro : un smartphone haut de gamme qui se surclasse

Côté colorimétrie, le mode d'affichage par défaut (automatique) assure presque une pleine couverture des espaces sRGB et DCI P3. Toutefois, le point blanc est incorrect ; calculé à 7 000K, alors que nous attendions quelque chose s'approchant de 6 500 K (la température d'un « blanc parfait », équivalent à la lumière émise par le soleil). On peut évidemment corriger le tir grâce à une roue chromatique et différents réglages, mais on attend d'un smartphone premium qu'il nous livre le meilleur dès le déballage.

Le delta E de la dalle est par ailleurs un peu élevé. Idéalement, le chiffre doit se situer entre 2 et 3 afin de s'assurer que les couleurs affichées correspondent à leur référence dans le nuancier Pantone. Or il atteint ici 3,55, ce qui démontre une légère dérive (en l'occurrence dans les teintes beiges). En d'autres termes : les couleurs ne sont pas les plus précises du marché, même si elles ne manquent pas d'attrait.