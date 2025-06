Hello UI, le meilleur ami du néophyte

Le Razr 60 Ultra est équipé d’Android 15 et de la surcouche maison Hello UI. Avant d’aller plus loin, signalons que Motorola garantit trois ans de fourniture des mises à jour majeures d’Android et quatre ans pour les patches de sécurité. Cela nous semble bien peu pour un produit premium : Google et Samsung proposent sans cligner des yeux 7 ans de mise à jour pour l’OS et les patches.