Comme d’habitude, ces résultats sont liés à la façon dont on utilise le smartphone. Si l’on se contente surtout de l’écran externe et qu’on ne le déplie pas très souvent (moins d’une trentaine de fois dans la journée, par exemple), on pourra dépasser la journée d’autonomie. On pourra aussi ajuster les paramètres afin d’inactiver les fonctions non nécessaires pour améliorer les choses (désactivation de l’affichage always on, de la 5G et des applications tournant en arrière plan, etc.).