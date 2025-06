Après quelques semaines passées en compagnie de cette station BoostCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Travel Pad, difficile de ne pas y voir un très bon choix pour les utilisateurs connectés et nomades, qui usent et abusent de la triplette smartphone/écouteurs/smartwatch. Elle combine puissance, polyvalence et mobilité, avec une réelle attention portée au design et à la stabilité.

Elle se montre idéale sur le bureau, mais aussi sur la table de chevet, et on a tendance à l’emmener très aisément en déplacement, ce qui permet de conserver l’ensemble de ses appareils chargés rapidement et sans effort… et surtout sans multiplier les chargeurs.