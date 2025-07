Nothing est née en 2020 et s'est rapidement spécialisée dans les smartphones de milieu de gamme ; les flagship killers dont les tout récents Nothing Phone (3a) et CMF Phone 2 Pro sont probablement les meilleurs représentants. Cinq ans à peaufiner sa formule, à innover… mais aussi cinq ans à voir le plafond de verre se rapprocher de plus en plus. Il était temps de passer la seconde.