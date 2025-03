Pour le reste, on est sur du très, très classique. Ni trop fin, ni trop épais ; pas incroyablement lourd, mais pas léger non plus, le F7 Ultra reste dans les clous et ne laisse rien déborder. Propre sur lui, un peu sage, il dégage forcément un petit côté… ennuyeux. C'est qu'on en a déjà vu passer tellement, des comme lui. Difficile de se satisfaire de ce design éculé lorsque, deux semaines auparavant, un Nothing Phone (3a) venait nous mettre des étoiles dans les yeux.