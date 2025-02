Point d’entrée dans la gamme des Galaxy S, le S25 se différencie du S25+ par un écran plus petit et une batterie moins performante (4000 mAh). Son design et son ergonomie restent identiques à ceux du S24 auquel il succède, qui eux-mêmes ne variaient pas d’un iota par rapport au S23… Dire que Samsung fait dans l’originalité serait très exagéré !

Sa compacité lui permet de se glisser aisément dans une poche ou dans un sac à main encombré. On apprécie la qualité de son écran, ses performances impressionnantes, la qualité photo et vidéo, mais surtout OneUI 7.0. La nouvelle version de la surcouche maison sert de support à Galaxy AI, l’intelligence artificielle de Samsung.

Celle-ci évolue dans le bon sens : ses composantes textuelles sont désormais accessibles depuis n’importe quelle app où l’on peut saisir du texte ou en sélectionner. On peut invoquer l’assistant personnel à n’importe quel moment grâce à la touche latérale. On peut alors lui demander une info ou l’exécution d’une tâche, même si elle nécessite le passage par plusieurs applications (recherche sur le web puis création d’une note, par exemple). À la fois ludique et efficace, Galaxy AI est à n’en pas douter l’atout principal du Galaxy S25.

Et le prix dans tout cela ? Il reste toujours élevé, mais pas plus que l’an dernier, puisque le S25 est proposé exactement au même tarif que son prédécesseur au lancement. Le modèle 12 Go + 128 Go est vendu 899 € hors promotion, tandis que la version 12 Go + 256 Go vaut 969 €. Enfin, la déclinaison 12 Go + 512 Go est disponible pour 1079 €.