Xiaomi 12 : des documents dédiés à la presse fuitent et dévoilent fiche technique et prix

Le smartphone est bien sûr propulsé par le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage. L'autonomie est confiée à une batterie de 4 500 mAh qui pourra se recharger très rapidement : jusqu'à 67 W en filaire et 30 W sans fil.

Le capteur photo principal de 50 MP a une taille de 1/1,28", une ouverture de f/1.9, une taille de pixels de 1,22 µm et profite d'une stabilisation optique. Le module utilise le pixel binning pour fusionner cinq pixels en un et prendre des photos de 12 MP plus lumineuses. Ce capteur est associé à un ultra grand-angle 123° de 13 MP et à un téléobjectif autorisant un zoom x3, sans indication sur la nature de celui-ci.

Le Xiaomi 12 sera lancé sous MIUI 13, basé sur Android 12. En Chine, il sera disponible à partir de l'équivalent de 513 euros (8/128 Go), mais pourra monter à 555 euros en 8/256 Go et 610 euros en 12/256 Go. Bien sûr, les tarifs français seront plus élevés.