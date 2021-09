Xiaomi 12 : vers un triple module photo de 50 MP et zoom périscopique ?

Pour le reste de la fiche technique, il va falloir attendre de prochaines fuites, qui devraient pleuvoir au cours des prochains mois. On peut s'attendre à un SoC Snapdragon 898 de Qualcomm, à un écran AMOLED de 120 Hz, et à une technologie de recharge très rapide.

Il y a plus d'interrogations quant au design de l'appareil, et notamment sur le fait de l'intégration ou non d'une caméra frontale sous l'écran comme sur le Xiaomi Mix 4.