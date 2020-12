Xiaomi lance le Mi 11 en Chine : le premier smartphone profitant du Snapdragon 888

La firme s'est bien gardée, pour le moment, de dire quoi que ce soit d'un Mi 11 Pro dont l'existence ne fait presque aucun doute quand on constate l'absence de téléobjectif au dos du Mi 11. On imagine que le constructeur tiendra prochainement une nouvelle conférence afin de nous en dire plus à ce sujet.



La fenêtre de sortie du téléphone n'a pas non plus été précisée dans les autres régions du globe. L'an dernier, les Mi 10 et Mi 10 Pro avaient été lancés en France au moins d'avril. Mais Xiaomi cherche manifestement à bouger ses pions plus rapidement cette année.