Xiaomi abandonne sa marque Mi au profit de "Xiaomi"... ce qui semble en effet plus simple

Avec l'introduction de la nouvelle identité de marque, deux séries de produits distinctes se situeront sous la marque mère. Les produits Xiaomi représentent le summum de la technologie et offrent une expérience haut de gamme. Les produits Redmi apportent une grande innovation à un prix plus accessible et sont destinés à un public plus jeune. Cette différenciation se reflète également dans nos logos actualisés, avec les logotypes Xiaomi et Redmi sous le logo de la marque mère.