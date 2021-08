Mi Mix 4 : Xiaomi lance son premier smartphone avec caméra sous l'écran en Chine

Le constructeur ne lésine pas sur les performances et dote son Mi Mix 4 du nec plus ultra actuel. À savoir le Snapdragon 888+ et son cœur principal cadencé à 3,0 GHz. Il s’accompagnera de 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 et de 128 à 512 Go de stockage UFS 3.1.

Sa batterie, d’une capacité de 4 500 mAh pourra être rechargée à 120 W. Une technologie brevetée depuis de longs mois par Xiaomi, et mise à l’épreuve ici afin de permettre — accrochez-vous — de recharger intégralement son téléphone en 15 minutes seulement. Le Mi Mix 4 est également compatible avec la recharge sans-fil jusqu’à 50 W, ce qui rallonge la charge complète à 28 minutes seulement d’après le constructeur.