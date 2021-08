Les specs et le prix de vente du Google Pixel 5a dévoilés dans un leak

Comme son nom l'indique, le Pixel 5a reprendra plusieurs caractéristiques du Pixel 5, à commencer par son processeur Snapdragon 765G (compatible 5G) épaulé par 6 Go de RAM. La partie photo serait également identique, soit un capteur principal de 12,2 Mpx, un module ultra grand-angle de 16 Mpx et une caméra frontale de 8 Mpx logée dans un poinçon.

Côté différences avec son aîné, le Pixel 5a embarquerait un écran AMOLED plus grand de 6,4 pouces (contre 6 pouces pour le Pixel 5) avec un taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz. La batterie passerait ainsi de 4 000 à 4 650 mAh. Notons enfin la mention d'une prise jack 3,5 mm et d'une certification IP67, ce qui signifie une résistance à la poussière et à l'eau.

L'atout de ce Pixel 5a devrait être son prix : il serait commercialisé dès le 26 août à 450 dollars, contre 699 dollars pour le Pixel 5 et 499 dollars pour le Pixel 4a 5G . La mauvaise nouvelle, c'est que l'appareil sera lancé uniquement aux États-Unis et au Japon, comme l'a précédemment confirmé Google. Cette disponibilité limitée est due à la pénurie de semi-conducteurs.