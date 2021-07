Le Google Pixel 5a pointe le bout de son nez auprès de la FCC. Lancement immédiat ?

Par exemple, un mobile disposera d'une meilleure compatibilité 5G avec les bandes en dessous de 6 GHz et un autre ne supportera pas le réseau CDMA (utilisé en Afrique, en Asie et aux États-Unis). Dans tous les cas, le Google Pixel 5a ne devrait pas trop s'éloigner du Pixel 4a 5G . Il embarquera le même processeur Snapdragon 765, un écran OLED avec une diagonale de 6,2 pouces et un appareil photo similaire.



Attendu dans le courant de l'année, le Google Pixel 5a pourrait malheureusement snober l'Europe pour se contenter d'une sortie aux États-Unis et au Japon. Si cette information est confirmée, les utilisateurs français devront se passer de ce smartphone positionné en milieu de gamme.