Google donne les dates de sortie des Pixel 4a 5G et Pixel 5 dans un billet... puis le retire

Les Pixel 4a 5G et Pixel 5 seront en précommande le 8 octobre

La page — encore accessible via Google Cache — ne laisse pas de place au doute. L’auteur du post écrit clairement « Les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 seront disponibles en précommande à partir du 8 octobre 2020 ». Mieux ! On connait également le prix de la déclinaison 5G du Pixel 4a : 499€, contre 349€ pour le modèle 4G.