Google Pixel 5 : pas de Snapdragon 865 pour conserver un prix abordable ?

On le sait, le Pixel 4 n’a pas répondu à toutes les attentes de Google lors de son lancement. Aussi la prochaine édition du smartphone sera déterminante pour la pérennité de la gamme.

Plus particulièrement, le smartphone haut de gamme de Google pourrait s’afficher à un tarif plus bas que son prédécesseur. L’explication ? Il ferait l’impasse sur un Snapdragon 865, lui préférant un SoC plus modeste.