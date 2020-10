Pixel 5 et 4a 5G : Google focalise ses efforts sur le milieu de gamme

Après l'échec des Pixel 4 et Pixel 4 XL, Google se recentre sur le milieu de gamme, estimant sans doute qu'il est trop complexe de rivaliser sur le segment premium avec des cadors de l'industrie tels que Samsung. Première conséquence de ce repositionnement : la disparition d'une version XL du Pixel 5.

Si les Pixel sont des bons smartphones, leur design est vieillot et leur fiche technique est souvent dépassée par rapport aux appareils vendus au même prix. Pour faire baisser la facture, Google a aujourd'hui consenti des sacrifices, notamment en remplaçant le Snapdragon 865 par un Snapdragon 765G moins performant et moins coûteux, sur le Pixel 5.

Le radar Soli, présenté comme une révolution sur le Pixel 4, est abandonné. Il promettait une reconnaissance faciale plus efficace et plus sécurisée que celle proposée par d'autres smartphones Android, rappelant le Face ID des iPhone. Soli devait aussi permettre de contrôler son mobile avec des gestes sans même le toucher. Mais la fonctionnalité n'a pas convaincu, faisait augmenter le prix de l'appareil et obligeait à supporter une disgracieuse et épaisse bordure sur le partie supérieure du smartphone pour loger les scanners 3D.