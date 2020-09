Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G : sortie le 15 octobre à partir de 499€

Nous avons là affaire à un smartphone doté d'un écran AMOLED d'une diagonale de 6 pouces. Celui-ci affiche une définition de 2400 par 1080 pixels sur une fréquence d'affichage (dynamique) de 90 Hz. Comme sur le tout récent Pixel 4a, le coin supérieur gauche de la dalle est poinçonné afin de laisser apparaître un appareil photo 8 mégapixels.

Comme nous le disions au-dessus, point de Snapdragon 865 cette année. Mais un Snapdragon 765G de milieu de gamme, qui a déjà fait ses preuves dans une grande variété d'appareils comme le OnePlus Nord ou le Motorola Edge. Côté autonomie, on note un grand bond en avant par rapport à la génération précédente avec une batterie de 4 080 mAg rechargeable à 18W. Du reste, le Pixel 5 sera disponible dans une unique configuration de 8+128 Go et dans deux coloris : noir et vert.