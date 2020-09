Google dévoile officiellement son nouveau Chromecast

Le nouveau Chromecast - connu jusqu'à présent sous le nom de code Sabrina - profite d'un design remanié, arborant les courbes de la gamme Nest. À l'instar du nouveau Fire TV d'Amazon, ce modèle d'entrée de gamme est désormais livré avec une télécommande.

Cette dernière présente huit boutons surmontés d'un pavé de navigation. On y retrouve notamment des raccourcis pour YouTube, Netflix et le Google Assistant, ainsi que des boutons « Accueil », retour en arrière et mise en sourdine. Trois coloris sont disponibles pour la télécommande : bleu, blanc et rose.