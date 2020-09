Le futur Chromecast Android TV de Google se montre un peu plus, avec sa télécommande

On le sait depuis quelques mois maintenant, le futur Google Chromecast sera animé par Android TV, et sera accompagné d'une télécommande inédite.

Bien sûr, le tout conservera la forme d'un dongle HDMI, dont l'appellation définitive serait « Google Chromecast with Google TV ». Du côté de la télécommande, on retrouve un D-Pad sur la partie supérieure, un bouton cliquable, et des boutons « Retour », « Home », « Assistant », ainsi que des touches de volume et deux raccourcis - l'un pour YouTube, l'autre pour Netflix.