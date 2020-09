On connait le prix de Sabrina, le nouveau dongle Android TV de Google

Les premières rumeurs relatives à un dongle Google intégrant Android TV remontent déjà à plusieurs mois. Et petit à petit, les bruits de couloir se sont montrés plus insistants, laissant présager un véritable produit à l’avenir commercialisé. L’appareil en question reprend d’ailleurs la forme tout en rondeur d’un Chromecast, et se ferait nommer en interne Sabrina.