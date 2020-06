Deux clés Android TV à venir chez Xiaomi dont une 4K

Le modèle le plus haut de gamme sera compatible 4K. Il sera équipé d'une puce Amlogic S905Y2, accompagnée de 2 Go de RAM et de 8 Go d'espace de stockage. Pour l'alimentation, Xiaomi mise sur un port USB-C plutôt que le traditionnel micro-USB.

L'autre version, elle, ne supportera qu'une qualité 1080p, même si elle devrait embarquer le même SoC. On retrouve la même quantité de stockage mais moins de RAM (1 Go). La charge est assurée par une prise micro-USB.

Autrement, les deux clés viennent avec Android TV pour l'interface et avec une télécommande.