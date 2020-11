Xiaomi annonce une Mi Box 4S Pro avec plus de mémoire et le support 8K

Principal ajout de cette référence par rapport à ses prédécesseurs : le support du décodage vidéo en 8K. L'intérêt reste limité puisque le parc de téléviseurs 8K est extrêmement réduit et les TV 8K destinées au grand public sont de toute manière systématiquement des Smart TV, mais Xiaomi peut se targuer d'avoir un produit offrant cette fonctionnalité.

La Mi Box 4S Pro embarque 2 Go de RAM et 16 Go d'espace de stockage. Une mémoire interne qui double par rapport à ce que propose une Mi Box S par exemple.

Évidemment, on retrouve un port HDMI 2.1, un standard qui permet la transmission de flux 8K en 30 images par seconde.