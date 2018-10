Xiaomi Mi Box S : une box connectée 4K et HDR (à 60 dollars)

Une nouvelle box compatible 4K et HDR chez Xiaomi

Avec Android TV et Google Assistant

A l'occasion de son grand rendez-vous #MadeByGoogle2018, le groupe américain a évidemment dévoilé ses nouveaux Pixel 3 / Pixel 3 XL, un nouveau Chromecast ou encore le Google Hub , mais les partenaires ont également profité de l'occasion pour lever le voile sur certaines nouveautés.C'est le cas notamment de Xiaomi, qui a officialisé son nouveau boitierPour le groupe chinois, il s'agit bien sûr de proposer une version évoluée de sa Mi Box, avec une nouvelle version attendue aux États-Unis dès ce 19 octobre. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, et le petit boitier Xiaomi Mi Box S sera affiché au prix de 59,99 dollars.Évidemment, la Mi Box S signée Xiaomi fait le plein de nouveautés, et on profitera notamment ici d'une compatibilité, sans oublier la technologie, le tout, à 60 fps.Côté son, on pourra également faire plaisir à ses oreilles grâce à la compatibilité Dolby DTS Audio. Sous le capot, le boitier Xiaomi Mi Box S abrite un processeur quad-core couplé à 2 Go de RAM, sans oublier 8 Go de mémoire interne. Le tout repose sur la toute dernière version d'Android TV et peut être relié au réseau via WiFi ou via Ethernet.Outre l'OS Google, la Mi Box S intègre également divers services signés du géant de Mountain View, à commencer bien sûr par Google Assistant. Ce dernier est d'ailleurs disponible directement sur la nouvelle télécommande (et permet de demander à jouer de la musique, lancer un film, éteindre les lumières...), avec un bouton dédié, tout comme Netflix, qui dispose lui aussi de son propre bouton.Parmi les autres services Google, on retrouve également ici la compatibilité Chromecast, sans oublier la possibilité de télécharger jeux et autres applications depuis le Play Store. Reste à savoir maintenant si ce nouveau boitier signé Xiaomi sera disponible en France.