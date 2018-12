Xiaomi met de la publicité partout, même dans l'app paramètres !

La méthode Amazon ? Non, pas vraiment

Sur, sur, au milieu de certaines vidéos, la publicité est partout. Et naturellement, en tant qu'appareils connectés, nos smartphones ne dérogent pas à la règle.Cependant, si la plupart des fabricants se montrent raisonnables concernant l'affichage d'avertissements publicitaires sur leurs produits, ce n'est clairement pas le cas dede certains de ses téléphones, comme le rapporte SlashGear "L'abus" a en effet été révélé par un utilisateur de Reddit, chootingfeng.Et si la marque était d'ores et déjà connue pour diffuser de la publicité à divers endroits de MIUI, son OS maison, elle n'avait jusqu'à présent pas encore atteint ce stade.Une nouveauté faisant naturellement nettement baisser la popularité de l'entreprise auprès de ses clients.Comme le rapporte le site américain, cette méthode avait d'ores et déjà été utilisée par Amazon à travers ses fameux, consistant à vendre certains modèles de téléphones à prix réduit, en l'échange de l'affichage de publicité sur ces derniers.Cependant, la grande différence entre la méthode Amazon et la méthode Xiaomi est que, non seulement Amazon ne réservait que peu d'emplacements à la publicité, mais en plus, le géant américain permettait aux utilisateurs de s'en débarrasser contre une somme d'argent.Un système qui avait d'ailleurs été abandonné peu de temps après son lancement, suite à de nouvelles règles imposées par Google.Pas de chance cependant pour les utilisateurs de Xiaomi qui, non seulement n'ont pas le choix de voir s'afficher ces publicités ou non, mais en plus possèdent un téléphone d'une marque qui n'a que faire des réglementations imposées par Google.