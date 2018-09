Xiaomi commercialise son vidéo projecteur Mi Laser en France

Un vidéo projecteur ultracourte focale pour réduire le recul

Android TV à la manoeuvre

Souvent moins sexy que des écrans aux mensurations audacieuses, les vidéoprojecteurs ne sont pas moins d'excellents substituts aux téléviseurs. De plus en plus compacts, ils s'intègrent désormais dans tous les espaces possibles et imaginables, pour le plus grand plaisir des locataires de chambres de bonnes en métropole.Le, déjà disponible en Chine depuis quelques temps, nous fera donc l'honneur d'une sortie hexagonale le 12 septembre prochain, au tarif annoncé deLe gros point fort de la solution de Xiaomi est de proposer un appareil qui n'a pas besoin d'un recul énorme pour vous faire profiter d'une image optimale. Sur ce modèle, seuls 50 centimètres sont nécessaires pour afficher une(3,8 mètres environ). Des dimensions bien entendu ajustables en approchant davantage le projecteur de la surface ; l'image ne mesurant plus que 60 pouces une fois l'appareil placé à 5cm.Dans ce boîtier de 41cm x 29,1 cm x 8,8cm aux 7 kilos sur la balance, on retrouve une puceDMD 0,47? permettant un affichage Full HD natif.Appotronics fournit la source lumineuse laser de l'appareil, l'ALPD 3.0 (pour Advanced Laser Phosphor Display), à la puissance de 5000 lumens et une durée de vie annoncée à plus de 25 000 heures.Côté connectique enfin, le Mi Laser dispose de 3 entrées HDMI (dont 1 HDMI ARC, permettant l'utilisation d'un ampli ou d'une barre de son), d'un port USB 3.0, d'un port Ethernet, d'une sortie audio optique, ainsi que d'une entrée et une sortie audio. Connecté, le vidéoprojecteur de Xiaomi est également compatible Wi-Fi et Bluetooth.À la différence de la version chinoise de l'appareil qui bénéficie d'une surcouche logicielle , le Mi Laser version bleu blanc rouge embarqueradans sa version stock.À sa sortie le 12 septembre, le Xiaomi Mi Laser tournera sous Android TV Oreo, qu'un processeur T968 Cortex-A53 quad-core cadencé à 1,8 GHz et 2 Go de RAM auront la mission de rendre fluide. Pour le stockage, seuls 16 petits gigas sont au rendez-vous.