Repérées par nos confrères d'Android Authority, des références à cette fonctionnalité sont apparues dans le code de l’application Google TV. Le futur minuteur permettra non seulement de mettre en pause et de reprendre la lecture, mais aussi d'afficher des alertes avant l’extinction de l’écran, avec la possibilité de prolonger le délai d’un simple geste.



Actuellement, les fonctions de veille sont souvent peu visibles, car laissées à la discrétion des fabricants et enfouies dans les menus. Ce nouveau système offrirait donc une expérience plus fluide et universelle sur tous les appareils Google TV, du récent Google TV Streamer, aux téléviseurs et vidéoprojecteurs partenaires. Aucune date de déploiement n’est annoncée, mais l’outil devrait être livré via une future mise à jour logicielle.