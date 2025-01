Les nouvelles fonctionnalités Gemini enrichissent également l'Assistant Google sur Google TV, permettant des conversations plus naturelles et des requêtes plus précises. Ce dernier peut désormais suggérer des films adaptés aux enfants ou recommander des vidéos YouTube pertinentes en réponse aux questions des utilisateurs. Sachez enfin qu'une fonction de résumé d'actualités sera par ailleurs disponible sur cette nouvelle gamme de produits.

Le déploiement de ces innovations s'échelonnera tout au long de l'année. L'arrivée des modèles compatibles avec la détection de présence et Gemini est quant à elle prévue pour fin 2025. Cela s'inscrit dans la stratégie globale de Google d'intégrer de l'IA à l'ensemble de ses produits, faisant d'ailleurs écho aux initiatives similaires de certains concurrents, dont Samsung qui développe des fonctionnalités IA pour ses téléviseurs.