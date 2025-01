Le CES, plus grand salon mondial dédié à l'innovation technologique, se tient cette année du 6 au 10 janvier à Las Vegas, dans le doux désert du Nevada. Du Mandalay Bay au LVCC, en passant par le Caesar's Palace, le Bellagio et le Venetian, exposants et visiteurs vont s'entremêler, 'échanger leur numéro de téléphone et peut-être quelques virus de saison, avant de finir la journée un Dr Pepper à la main ou sur les sièges chauffés par la foule du In-N-Out Burger.