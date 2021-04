Le CES 2022 se tiendra à la fois en ligne, à la fois en physique

La CTA indique que les conférences, stands d'exhibition, keynotes et annonces de produit pourront être suivis depuis le web via un dispositif amélioré pour l'occasion.

Plus de 1000 entreprises ont déjà confirmé leur présence au CES 2022 pour présenter les nouveaux produits et les innovations qui marqueront le monde de la tech ces prochaines années. Parmi elles, on compte : Amazon, AMD, AT&T, Daimler AG, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Qualcomm, Samsung Electronics ou encore Sony.

Le CES 2022 accueillera aussi des start-up, avec selon les organisateurs de grandes délégations françaises, italiennes, néerlandaises et sud-coréennes.