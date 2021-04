VivaTech 2021 : tendances, jauge, durée... focus sur une édition "phygitale"

Ce mardi matin, le président du conseil de surveillance du groupe Publicis, Maurice Lévy, la directrice générale de Viva Technology, Julie Ranty, et le président-directeur général du groupe Les Échos - Le Parisien, Pierre Louette, ont dévoilé les contours et les tendances de l'édition 2021 de VivaTech, l'un des grands salons européens de l'innovation et des nouvelles technologies, qui aura lieu dans un format hybride à Paris, toujours Porte de Versailles. Tous trois ont livré des détails plus précis sur la forme que prendrait l'événement, qui marquera le retour des grands salons, plus d'un an après l'éclatement de la pandémie de coronavirus.