Déjà reporté, le Computex 2020 est désormais annulé

La tenue de l’événement n’était pas prudente

« COMPUTEX est reprogrammé pour 2021 », peut-on lire noir sur blanc sur le site du salon. Et pour motiver cette décision, les organisateurs de rappeler quelques chiffres. Plus de 7 350 000 personnes ont été diagnostiquées positives à la maladie à Covid-19 dans 187 pays. Et Taïwan, même s’il n’en compte que 443 et que de nombreux pays n’hésitent pas à saluer sa gestion de la crise sanitaire, ne veut prendre aucun risque.

C’est que le Computex est un salon populaire. En 2019, la grand-messe de l’informatique hébergeait 1 685 exposants et recevait la visite de quelque 42 495 visiteurs en provenance de 171 pays, rappelle l’organisation. La tenue d’un événement de cette ampleur sonne alors comme une invitation à aggraver le cas d’un pays qui, jusqu’à présent, s’en sort plutôt bien (sept personnes sont décédées du coronavirus dans l’archipel depuis le début de la crise).

Dans la balance ont également dû peser les critiques qui ont plu sur le CES de Las Vegas, qui s’était tenu sans restrictions particulières en janvier dernier. Selon plusieurs observateurs, le salon dédié aux nouvelles technologies aurait été un véritable incubateur de la propagation rapide du virus aux États-Unis. Rien qui ne semble entamer une remise en question de la part de ses organisateurs : le CES 2021 se tiendra comme prévu en janvier, et sera ouvert au public.