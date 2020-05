Le coronavirus aura finalement eu raison du salon automobile de New York, définitivement annulé

Dans un premier temps reporté en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), le salon automobile de New York a finalement été annulé par les organisateurs. Place, désormais, à l’édition 2021, qui se tiendra du 2 au 11 avril.

En parallèle, d’autres organisateurs ont préféré jouer la carte de la prudence en reportant simplement leur salon, comme celui de New York. Initialement organisé du 10 au 19 avril 2020, le rendez-vous américain a fait l’objet d’un report du 28 août au 6 septembre. Sans aucune garantie pour autant.

Malheureusement, le million de visiteurs attendus au salon de New York ne verra pas la couleur de la moindre automobile cette année. Car comme nous l’apprend un message Twitter posté par le compte officiel de l’événement, l’édition 2020 n’aura pas lieu, au grand dam des passionnés et des constructeurs.

Le complexe Javits Center fait d’ailleurs encore office d’hôpital pour soigner les malades de la maladie à Covid-19 dans une ville où le nombre de morts s’élève à 16 000, pour 190 000 cas, rapporte The Verge.

Les regards sont désormais tournés vers l’avenir, et tout particulièrement 2021 : rendez-vous du 2 au 11 avril pour la prochaine édition du salon automobile de New York.