COVID-19 : le salon automobile de Genève est officiellement annulé...

Le GIMS 2020 cale au démarrage...

Source : CarScoops, Turbo

À quelques jours à peine de l'ouverture des portes de l'édition 2020 du Salon Automobile de Genève , les organisateurs hésitaient à maintenir l'événement... En effet, la Suisse (et notamment le canton de Genève) est depuis quelques jours touchée par le coronavirus.», expliquaient ce mercredi les organisateurs du GIMS 2020. Or, de nouveaux cas de COVID-19 détectés dans le pays ont définitivement fait basculer la situation, provoquant l'annulation pure et simple du célèbre salon. Avant même cette annonce, certains constructeurs avaient déjà pris leurs précautions et annulé la participation de certains de leurs employés.Rappelons que l'année dernière, le Salon de Genève avait réuni pas moins de 600 000 professionnels et autres curieux, tous (plus ou moins) passionnés d'automobiles et en provenance de nombreux pays. Pour cette édition 2020, les organisateurs avaient annoncé la présence de professionnels de la santé (médecins, auxiliaires...) sur place, et promis un effort tout particulier sur l'hygiène.Cela n'aura toutefois pas suffit à assurer la tenue du salon...