MattS32

philouze: philouze: j’ai trouvé du thermique un peu partout au contraire, y’en a même chez MG, chez kia, chez donc les rois du VE.

+1. Je suis passé en concession Renault pas plus tard que la semaine dernière pour faire ma révision, j’y ai vu plein de thermiques, des Clio, des Captur, des Symbioz, des Austral…

C’est un peu comme ce leitmotiv qui revient régulièrement chez les anti-VE : seules les entreprises achètent des VE, les gens n’en veulent pas. Et à chaque fois qu’on regarde les chiffres, on voit qu’en fait non, la part de particuliers dans les achats de VE est plus élevée que dans les achats de thermiques. Et on le voit d’ailleurs encore une fois dans cet article, avec en plus le découpage par catégorie qui montre que quelque soit la catégorie, la part d’acheteurs particuliers est plus importante en électrique qu’en thermique…