Renault R5 E-Tech électrique : enfin révélée, est-elle celle que l'on attendait ?

La nouvelle citadine électrique de Renault sera proposée avec deux options de capacité de batterie, soit 40 kWh, soit 52 kWh. Avec la batterie de moindre capacité, l'autonomie pourrait atteindre jusqu'à 300 km, tandis que le modèle équipé de la batterie plus conséquente pourrait parcourir jusqu'à 400 km. Ces performances en matière d'autonomie semblent se positionner en parallèle des offres actuelles du marché, notamment celles du groupe Stellantis, comme la Peugeot e-208, la Fiat 600e, et la Jeep Avenger pour l'option de batterie supérieure, ainsi que la Citroën ë-C3 pour l'option inférieure. C'est un peu décevant, nous aurions aimé une offre plus singulière.

Concernant la puissance, la R5 E-Tech offrira deux configurations : une version de 95 ch (70 kW) et une autre de 120 ch (90 kW) pour le modèle avec la batterie de 40 kWh, et une version de 150 ch (110 kW) pour celle équipée de la batterie de 52 kWh. Là aussi, pas de quoi se réveiller la nuit.

Les puissances de recharge sont assez banales, avec une capacité de charge AC de 11 kW et une capacité de charge DC de 80 kW pour la batterie de 40 kWh et de 100 kW pour celle de 52 kWh, nécessitant dans les deux cas environ trente minutes pour une recharge significative. Comme pour l'autonomie et la puissance, sur le papier c'est un peu décevant.