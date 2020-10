Renault dévoile la Mégane eVision et la Dacia Spring, deux modèles électriques

La Dacia Spring arbore un look baroudeur de mini SUV, et le Groupe Renault prône l'audace autour de son design. Sous la carrosserie, la compacte embarque un moteur de 33 kW (44 chevaux) et une batterie de 28,6 kWh lui conférant une autonomie de 225 kilomètres en parcours mixte. Sa vitesse limitée à 125 km/h en fait un véhicule urbain et périurbain, et l'autonomie en zone exclusivement urbaine est à son avantage, avec 295 kilomètres en cycle WLTP.