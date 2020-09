Renault en passe de battre son record de ventes de voitures électriques après un très bel été 2020

Avec les super bonus à 7 000 € et la prime à la conversion qui a pu atteindre 5 000 € suivant le véhicule à reprendre et les critères de revenus du foyer, les ventes de véhicules hybrides et électriques ont accéléré à la sortie du confinement.

Renault a profité de ces incitations gouvernementales pour proposer à des prix alléchants sa nouvelle ZOE, fraichement restylée en début d’année et dotée d’une batterie de 52 kWh lui offrant près de 400 km d’autonomie WLTP.

Certains ont ainsi pu profiter d’une offre de location sur trois ans, disponibles dès 79 € par mois pour 7 500 km par an, dopant encore les ventes du modèle. Et si le mois d’août a connu un ralentissement comparé à juin et juillet, les ventes se portent bien pour la gamme de véhicules électriques de Renault composée principalement de la ZOE (avec 54 343 ventes), des Kangoo et des Master ZE.

L’arrivée prochaine de la Twingo ZE, encore plus accessible, devrait venir renforcer ce succès. Il ne restera plus qu’à développer un réseau de bornes de recharges à la hauteur de cette évolution du marché automobile.