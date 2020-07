Renault atteint la barre des 300 000 véhicules électriques vendus en Europe

Aussi, « les ventes de ZOE progressent en Europe de près de 50 % et s’établissent à 37 540 unités », apprend-on. Les aides gouvernementales mises en place dans les différents pays européens ont également pu participer à ce succès, un an et demi (décembre 2018) après avoir dépassé la barre des 200 000 ventes électriques. A quand le cap des 400 000 ?