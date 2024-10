Dans le détail, si Tesla règne encore et toujours en maître avec son Model Y et ses 4 591 exemplaires vendus, le podium est complété par Citroën en deuxième position, et par Peugeot, dont la petite e-208 continue de séduire, malgré une chute de 64 %, soit un total de 1 420 véhicules immatriculés.