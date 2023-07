Peugeot : la 208 déjà relookée, quelles nouveautés pour l'électrique e-208 ?

La nouvelle 208 sera équipée du système I-Connect de série pour toutes les gammes, mais le système d'infodivertissement le plus avancé est proposé en option. Dans les deux cas, il se contrôlera sur le nouvel écran. Compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, il inclut également la prise en charge du sans-fil. Les gammes Allure et GT seront équipées de caméras de stationnements HD à l'avant et à l'arrière. Elles seront aussi dotées de trois prises USB-C et d'un chargeur par induction plus puissant qu'auparavant.