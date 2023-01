Android Auto : découvrez toutes les nouveautés

La firme de Mountain View rapporte travailler en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles et les développeurs d'applications pour améliorer l'intégration. Outre les deux mises à jour mentionnées en début d’article (l'intégration de Waze dans les véhicules Renault et la carte HD pour les Volvo EX90 et les Polestar 3), Google indique bientôt proposer YouTube en plus de Tubi et de MGM+.