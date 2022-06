Fin du voyage pour Android Auto sur smartphone

Voilà déjà bientôt un an qu’Android Auto n’était plus disponible en téléchargement sur les appareils fonctionnant sous Android 12. Et même si l’application demeurait toujours accessible aux versions antérieures du système d’exploitation mobile de Google, il s’agissait là d’un premier indice qui pouvait nous mettre sur la piste quant à une potentielle extinction globale et définitive.